Китайский юань упал до самого низкого уровня за 14 лет и продолжает снижение

К 28 сентября китайский юань ослаб до минимального уровня по отношению к доллару с 2008 года. Валюта обесценилась примерно до 7,2 доллара.

По информации Bloomberg, оффшорная валюта также продемонстрировала снижение до уровня 2010 года.

На фоне регулярных блокировок из-за COVID-19 и кризиса в сфере недвижимости власти Китая пытались сохранять адаптивную денежно-кредитную политику в связи с ростом рисков дефляции.

Экономисты прогнозируют, что валовой внутренний продукт Китая замедлится до 3,4% в этом году. Это будет самым низким показателем более чем за 40 лет, за исключением 2020 года.

По мнению валютных трейдеров, юань отреагировал на значительное укрепление доллара на мировых рынках.

Американская валюта достигла максимального значения за 20 лет по отношению к корзине валют.

Народный банк Китая объявил своим основным приоритетом стабилизацию валютного рынка, подтвердив наличие у юаня основы для стабильности.

За этот год юань потерял 12% в отношении доллара США, хоть и сохранил устойчивость в отношении основных торговых партнеров КНР.