Рэпера Кулио, исполнившего песню Gangsta's, нашли мертвым в ванне на полу

59-летний музыкант был болен астмой, в последний раз на публике он появлялся в апреле в Сиднее, где состоялся его концерт.

Рэпер Кулио, имя которого стало широко известным после исполнения песни Gangsta's Paradise, обнаружен мертвым в ванной комнате в квартире своего друга. По предварительным данным, у звезды случился сердечный приступ, сообщает СтарХит.

Трагическую новость сообщил менеджер 59-летнего музыканта.

По его словам, Кулио без сознания лежал на полу в ванной. Предварителоьная версия медиков - остановка сердца. Врачам скорой помощи оставалось лишь констатировать смерть на месте происшествия, но официальная причина гибели рэпера пока не названа.

Последниее появление рэпера на публике зафиксировано 3 апреля в аэропорту Сиднея, где Кулио остановился, чтобы сфотографироваться с фанатами в преддверии своего концерта.

Издание уточняет, что Кулио с ранних лет страдал от астмы, однако это не мешало ему быть активным в жизни и строить успешную карьеру. Но в целом его жизнь простой не назовешь: он вырос без отца, а мать умерла от кровоизлияния в мозг более 30-ти лет назад.