Умер рэпер Coolio, известный по композиции Gansta's Paradise
На 60-м году жизни скончался рэпер Coolio, исполнявший композицию "Gansta's Paradise". Врачи подозревают остановку сердца.
Американский рэп-исполнитель Coolio, известный благодаря своему хиту "Gangsta’s Paradise", скончался в возрасте 59 лет. Об этом сообщает портал TMZ.
Менеджер знаменитости рассказал изданию, что Coolio (настоящее имя - Артис Леон Айви младший) умер в Лос-Анджелесе в доме своего друга.
В сообщении говорится: "Друг вызвал бригаду скорой помощи, которая прибыла и констатировала смерть Кулио на месте происшествия.
...медики подозревают, что у него остановилось сердце. Официальная причина смерти не установлена".
Композиция "Gangsta’s Paradise" была записана в 1995 году. Coolio спел её в дуэте с рэп-исполнителем L.V. (настоящее имя – Ларри Сандерс).
Песня мгновенно обрела популярность во всём мире и стала саунд-треком к картине "Опасные умы" с Мишель Пфаффер в главной роли. Этот хит принёс Кулио музыкальную премию "Грэмми".
Опубликовано: Наталья Гончарова
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