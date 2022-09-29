Умер рэпер Coolio, известный по композиции Gansta's Paradise

На 60-м году жизни скончался рэпер Coolio, исполнявший композицию "Gansta's Paradise". Врачи подозревают остановку сердца.

Американский рэп-исполнитель Coolio, известный благодаря своему хиту "Gangsta’s Paradise", скончался в возрасте 59 лет. Об этом сообщает портал TMZ.

Менеджер знаменитости рассказал изданию, что Coolio (настоящее имя - Артис Леон Айви младший) умер в Лос-Анджелесе в доме своего друга.

В сообщении говорится: "Друг вызвал бригаду скорой помощи, которая прибыла и констатировала смерть Кулио на месте происшествия.

...медики подозревают, что у него остановилось сердце. Официальная причина смерти не установлена".

Композиция "Gangsta’s Paradise" была записана в 1995 году. Coolio спел её в дуэте с рэп-исполнителем L.V. (настоящее имя – Ларри Сандерс).

Песня мгновенно обрела популярность во всём мире и стала саунд-треком к картине "Опасные умы" с Мишель Пфаффер в главной роли. Этот хит принёс Кулио музыкальную премию "Грэмми".