Володин: гражданам России, состоящим на воинском учете запрещается выезд за границу

Спикер Госдумы Володин заявил, что состоящим на воинском учете запрещен выезд за границу.

В четверг утром в своем Telegram-канале председатель Государственной думы Вячеслав Володин заявил, что гражданам, которые состоят на воинском учете с момента мобилизации, запрещается выезд с места жительства, в том числе за границу без разрешения военных комиссариатов.

Накануне Володин сообщил, что на границе России составляют списки тех, кто покидает страну. 21 сентября президент Российской Федерации Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в стране и подписал соответствующий указ. По словам главы государства, в рамках частичной мобилизации призыву будут подлежать лишь граждане из запаса, в первую очередь те, у кого есть боевой опыт.