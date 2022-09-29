Володин: гражданам России, состоящим на воинском учете запрещается выезд за границу
Спикер Госдумы Володин заявил, что состоящим на воинском учете запрещен выезд за границу.
В четверг утром в своем Telegram-канале председатель Государственной думы Вячеслав Володин заявил, что гражданам, которые состоят на воинском учете с момента мобилизации, запрещается выезд с места жительства, в том числе за границу без разрешения военных комиссариатов.
Накануне Володин сообщил, что на границе России составляют списки тех, кто покидает страну. 21 сентября президент Российской Федерации Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в стране и подписал соответствующий указ. По словам главы государства, в рамках частичной мобилизации призыву будут подлежать лишь граждане из запаса, в первую очередь те, у кого есть боевой опыт.
Опубликовано: Елена Калиновская
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