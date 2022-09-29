Врач Халатян рассказала о состоянии Солнцева, перенесшего операцию по смене пола

Пластический хирург Светлана Халатян проводила операцию по смене пола Гогену Солнцеву. Специалист рассказала, как прошла операция, и как чувствует себя пациент.

Врач Светлана Халатян, проводившая операцию по смене пола Гогену Солнцеву, поведала о состоянии известной личности. Слова специалиста передаёт "Prozvezd.info".

Медик разъяснила: "Операция Гогена проходила под общим наркозом. Она длилась около семи часов. Прогнозы давать пока рано. Он находится под наблюдением врачей. Но операция прошла успешно".

Халатян отметила, что Солнцев на данном этапе с представителями СМИ коммуницировать не в состоянии, по этой причине отключил мобильный.

Несколько дней назад экс-супруга Гогена Солнцева Екатерина Терешкови громогласно заявила, что шоумен решился на операцию по смене пола.

Бывшая возлюбленная Солнцева заметила, что блогер прибегнул к услугам 1-ого из лучших и дорогих специалистов в области пластической хирургии.