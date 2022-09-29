Парфенов: 30 сентября в 15:00 все депутаты Госдумы приглашены в Кремль на мероприятие с Путиным
Российский депутат Парфенов анонсировал заседание Госдумы с участием Путина.
По слома российского депутата Парфенова, завтра, в 15 часов по московскому времени состоится встреча в Кремле.
Парфенов отметил, что все депутаты уже получили приглашение на это заседание.
Также он отметил, что там будет присутствовать президент российской Федераций Владимир Путин.
"Депутатам Госдумы разослано на завтра приглашение в Кремль, где в 15.00 начнётся мероприятие с участием Путина, сообщил депутат Парфенов", - передает "Комсомолка".
Опубликовано: Николай Скира
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