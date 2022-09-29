Российский депутат Парфенов анонсировал заседание Госдумы с участием Путина.

По слома российского депутата Парфенова, завтра, в 15 часов по московскому времени состоится встреча в Кремле.

Парфенов отметил, что все депутаты уже получили приглашение на это заседание.

Также он отметил, что там будет присутствовать президент российской Федераций Владимир Путин.

"Депутатам Госдумы разослано на завтра приглашение в Кремль, где в 15.00 начнётся мероприятие с участием Путина, сообщил депутат Парфенов", - передает "Комсомолка".