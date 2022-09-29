Песков: 30 сентября Путин подпишет договр о присоединении к России новых территорий
Глава пресс-службы Кремля Дмитрий Песков анонсировал подписание договора о присоединении новых территорий.
Завтра, 30 сентября президент Российской Федерации Владимир Путин подпишет указ о присоединении новых территорий.
Это случится на специальной церемонии, которая начнется в 15 часов в Кремле. Об этом рассказал Дмитрий Песков.
"Церемония подписания договоров о вступлении в состав РФ новых территорий состоится 30 сентября в Кремле в 15:00 мск", - приводят "Известия" слова Пескова.
Также добавим, что депутат Государственной думы Парфенов сообщил, что все члены думы получили приглашения на церемонию.
Опубликовано: Николай Скира
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