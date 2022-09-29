Правительство Финляндии подтвердило закрытия границ для россиян с 30 сентября

Финляндия закрывает границу для туристов из Российской Федерации, сообщают СМИ.

Уже несколько недель ходят слухи о том, что Финляндия может закрыть границу для граждан Российской Федерации.

Теперь же правительство северного соседа России подтвердило данный факт.

Таким образом, с 30 сентября 2022 года граница Финляндии будет закрыта для туристов из России.

О сроках закрытия границы на данный момент не сообщается.

"Власти Финляндии подтвердили закрытие границы для российских туристов начиная с пятницы, 30 сентября", - передает РИА.

Ранее сообщалось, что на пропускных пунктах с российской стороны установлены пункты для выдачи повесток.