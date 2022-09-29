Правительство Финляндии подтвердило закрытия границ для россиян с 30 сентября
Финляндия закрывает границу для туристов из Российской Федерации, сообщают СМИ.
Уже несколько недель ходят слухи о том, что Финляндия может закрыть границу для граждан Российской Федерации.
Теперь же правительство северного соседа России подтвердило данный факт.
Таким образом, с 30 сентября 2022 года граница Финляндии будет закрыта для туристов из России.
О сроках закрытия границы на данный момент не сообщается.
"Власти Финляндии подтвердили закрытие границы для российских туристов начиная с пятницы, 30 сентября", - передает РИА.
Ранее сообщалось, что на пропускных пунктах с российской стороны установлены пункты для выдачи повесток.
Опубликовано: Николай Скира
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
МИД Польши: НАТО вступит в войну с РФ из-за применения ядерного оружия
Мирошник: около 30 беженцев погибло под Харьковом при обстреле ВСУ
CNN: в городах Чехии начались крупные митинги за сотрудничество с Россией
Aftonbladet: Швеция заявила о четвертой утечке в «Северном потоке»
Глава МВД Финляндии потеряла сознание в ходе брифинга по «Северным потокам»