Helsingin Sanomat: Финляндия официально закроет границу для российских туристов с 30 сентября

Финская газета Helsingin Sanomat сообщает, что правительство страны приняло решение закрыть государственную границу для российских туристов в ночь с четверга на пятницу — на 30 сентября 2022 года.

Правительство Финляндии уточнит детали о новым визовом режиме и прохождении государственной границы для граждан Российской Федерации 29 сентября 2022 года в районе 14:00 по местному времени (оно совпадает с московским).

При этом новые пограничные правила вступают в силу с 13:00 часов по местному времени 29 сентября 2022 года. Они не изменят график, который был предварительно согласован между гражданами Российской Федерации и пограничным контролем Финляндии.

Ранее Министерство иностранных дел Финляндии анонсировало введение ограничений на пересечение границу туристам с российским гражданствам. Таким образом, российским гражданами будет разрешен въезд на территорию страны только для посещения друзей и родственников.

Помимо основных запретов на пересечение границы для россиян, будет также запрещен транзит в другие страны через территорию Финляндии по туристическим визам (как финским, так и других стран Европейского союза и Шенгенского соглашения).