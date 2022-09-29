Лопырёва призналась в романе с мужем Нюши

Певица Нюша в интервью Светлане Бондарчук рассказала, что её муж Игорь Сивов изменил ей, когда она ждала ребёнка. Имя пассии супруга исполнительница называть не стала. Окружение подозревает в этом Викторию Лопырёву, которая и не отпирается.

Известная ведущая телевидения Виктория Лопырева разместила в соцсетях совместный снимок своего сына и дочери исполнительницы Нюши.

Совсем недавно Нюша призналась в интервью Светлане Бондарчук, что когда она была в положении во второй раз, поймала супруга Игоря Сивова на измене.

Артистка нашла в себе силы простить измену и извлекла уроки из неприятной ситуации. Называть имя той, которая покусилась на священный союз, Нюша не стала.

Подписчики заподозрили телеведущую Викторию Лопыреву.

Фолловеры Лопыревой поспешили задать ей вопрос по поводу.

Звезда экрана ответила с иронией: "Конечно, как вы могли усомниться?".

Нюша вышла замуж за предпринимателя Игорем Сивовым с 2017 года. Пара воспитывает двоих детей. Дочери Симбе-Серафиме - 3 года, а сыну Саффрону - 9 месяцев.