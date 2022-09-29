Гурцкая уверена, что Собчак не хотела обидеть её, разместив пост про слепоту певицы

Певица Диана Гурцкая отреагировала на пост телеведущей, журналистки и блогера Ксения Собчак о слепоте исполнительницы.

Народная артистка Российской Федерации Диана Гурцкая отреагировала на обидный пост журналистки и ведущей Ксении Собчак о ее слепоте.

Исполнительница убеждена, что у знаменитости не было умысла обидеть её.

Гурцкая осветила свою позицию по поводу в студии Ютуб-проекта "Алёна, блин!": "Мы с ней пересекались на концертных площадках и общались как-то, поэтому я не думаю, что Ксения хотела меня обидеть".

Фанаты слепой артистки были возмущены ироничной публикацией самой известной в России блондинки, где та некрасиво высказалась об "изъяне" Дианы Гурцкой.

Сама журналистка уверена, что у певицы всё в порядке с чувством юмора.

Опубликовано: Наталья Гончарова

 

 













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