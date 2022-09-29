Focus: экономисты Германии считают Европейский центральный банк главным виновником высокой инфляции

Один из ведущих экспертов в экономики Ларс Фельд заявил, что основной причиной высокой инфляции в Германии являются неправильные действий Европейского центрального банка (ЕЦБ).

Ларс Фельд отметил, что он не единственный в таком мнении, есть и другие экономисты, которые высказываются аналогичным образом. Если бы ЕЦБ оперативно отреагировал на ситуацию и своевременно повысил проценты (то есть, намного раньше), инфляцию удалось бы сдержать.

Экономист подчеркнул, что высокая инфляция наблюдалась еще до украинского кризиса, при этом меры были приняты настолько поздно, на сколько это возможно. Теперь немецкие политики перекладывают ответственность за сложившуюся ситуацию на Россию, однако говорить, что «во всем виноват Путин неправильно».

Ларс Фельд считает, что рецессия наступит наверняка, вопрос только сроков. В условиях инфляции Европейский центральный банк должен принимать решительные и оперативные меры, однако этого не происходит и, у людей складывается впечатление, что по-другому быть не может.

Кроме того, немецкие политики перекладывают всю ответственность за инфляцию на Россию, однако она наблюдалась и до февраля 2022 года — в конце прошлого года были серьезные тревожные звоночки. Ларс Фельд отметил, что необходима хотя бы положительная реальная ставка, не говоря уже о «превышениях ради страховки».

Комментируя экономическую ситуацию в Германии Ларс Фельд отметил, что немецкое общество входит в будущее с пессимизмом. В первую очередь потому, что не контролирует цены на энергетические носители, которые остаются на крайне высоком уровне.