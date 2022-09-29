Довлатова призналась, что сделала пластику лица 6 месяцев назад
Известная радиоведущая Алла Довлатова призналась, что легла под нож хирурга для того, чтобы улучшить свою внешность. Преображение касается лица знаменитости.
Известная радиоведущая и актриса Алла Довлатова решилась лечь под нож хирурга в погоне за красотой.
Операцию по улушению внешности знаменитость перенесла еще 6 месяцев назад, а раскрыть свою "тайну" решилась только в настоящее время.
Своё молчание известная личность объяснила тем, что после операции на лице должно было пройти не менее полугода, чтобы были видны все чудеса пластической хирургии.
На своей странице в запрещённой сегодня в России соцсети радиоведущая рассказала: "Вот теперь как раз и прошло полгода после моей пластической операции (эндоскопической подтяжки лба и верхних век). Но то что я ее сделала, знают только те, кому я об этом рассказала.
Потому что сделали мне ее идеально естественно. Не натянули лицо, а просто сняли десяток лет, как по волшебству".
Довлатова рассказала, что следов операции не было заметно уже спустя 20 дней. Лицо менялось на глазах только в лучшую сторону. Теперь ведущая радуется молодому отражению в зеркале.
Селебрити отметила:"Потрясающий и долгосрочный эффект. На 10-15 лет. Вы это видите сами".
Опубликовано: Наталья Гончарова
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