The Drive: Китай создает истребитель шестого поколения на базе Су-35

Генерала Военно-воздушных сил (ВВС) США Марк Келли, Китай начал создание истребителя шестого поколения на базе российского боевого воздушного судна Су-35.

Марк Келли отметил, что это не первая попытка Китая создать собственные истребители на базе российских. Так, китайские эксперты начали с Су-27, затем перебазировались на изучение возможностей Су-30, а потом уже создали собственный J-16.

Теперь, по мнению американского генерала, Китай разрабатывает собственный истребитель шестого поколения на базе российского Су-35. При этом сам Су-35 фактически является боевым самолетом-истребителем четвертого поколения, но имеет «авионику и скорость пятого поколения».

Генерала ВВС США отметил, что Китай уже закупил у России сравнительно небольшую партию Су-35 в количестве 24 самолетов. Однако этих самолетов хватит, чтобы «разобрать их, изучить и создать более мощную и скоростную машину», которую можно будет охарактеризовать шестым поколением.

Келли подчеркнул, что Китай имеет много предложений от партнеров по закупке истребителей, однако выбрал именно Су-35 российского производства. По его мнению, это сделано для того, чтобы «поближе познакомиться с двигателями самолета и получить представление о передовых активах России».