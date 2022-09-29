Рустам Солнцев предложил отправить на фронт Соседова, который называет себя патриотом

Экс-участник "Дома-2" и блогер Рустам Солнцев выступает за то, чтобы звёзды отдавали долг родине, отправившись на передовую в рамках частичной мобилизации. Блогер предлагает отправить на фронт Сергея Соседова, чтобы тот доказал свой патриотизм.

Экс-участник скандального шоу "Дома-2" Рустам Солнцев заявил, что знаменитости, также как и простые граждане, должны попадать под частичную мобилизацию, объявленную в РФ.

По мнению звезды экрана, известные личности тоже должны отдать долг родине.

В рамках проекта Teleprogramma.pro "Загугли звезду" Солнцев заявил: "Ты на фронте? В окопе, Сергей Соседов? Как бы смешно не смотрелся этот облезлый типок. Думаю, Сергею на фронте самое место! Он сильно ратовал за изменение миропорядка".

Блогер отметил, что музыкальный критик теперь сможет доказать родине свой патриотизм.