Водонаева собирает помощь для мобилизванных, объяснив зачем это нужно

Алёна Водонаева объяснила, зачем занимается сбором помощи для мобилизованных. Тех, кто против подобной деятельности ведущая окрестила "ненавистниками".

Блогер Алена Водонаева объяснила, зачем она оказывает помощь при сборе денег мобилизованным, назвав ненавистниками тех, кто против подобной деятельности.

Такое заявление девушка сделала в своем Телеграм-канале.

Она написала: "Я сделала репост сбора, который организовал мой брат для наших пацанов. Ребят уже отправляют туда.

Это пацаны с периферии, у них нет денег на медикаменты и экипировку. Ни я, ни вы, ни чей-либо *** (бессмысленный разговор) никак не может повлиять на ситуацию.

Но мы можем хотя бы частично, хотя бы кому-то помочь на бинты, когда там ногу разорвало".

Речь идет о сборе, открытом братом знаменитости, муниципальным депутатом Московской области Станиславом Водонаевым.

Политик занимается сбором средств на приобретение вещей для мобилизованных.