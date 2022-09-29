Скляр опроверг информацию о том, что рвётся на передовую
Игорь Скляр опроверг информацию о его намерении отправиться в зону спецоперации.
Народный артист РФ Игорь Скляр опроверг информацию о том, что собирается отправиться в зону спецоперации Об этом сообщает издание "RT".
По словам актёра, такие сведения появились 3 дня назад, но ничего общего с правдой они не имеют.
Скляр объяснил: "Мне прислали какую-то чумовую ссылку, где 50 человек разных артистов - от Шуры до Машкова, я в том числе. Мне 64 года, вряд ли я подпадаю.
У меня военно-учетная специальность - рядовой-кавалерист, а кавалерии как рода войск сейчас уже нет".
Чуть ранее поступила информация, что депутат ГД Николай Валуев получил повестку. По словам политика, на следующей неделе он прибудет в военкомат по месту постановки на воинский учет.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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