Французская газета Le Monde сообщает, что от ошибок Еврокомиссии (ЕК) и лично Урсулы фон дер Ляйен. Автор материала напоминает, что президент России с самого начала спецоперации в Украине говорил о последствиях.

Речь идет о том, что российский лидер Владимир Путин в начале введения санкций Европейского союза (ЕС) в отношении Российской Федерации заявлял, что такие действия скорее всего приведут в голоду во всем мире. Тем не менее, ЕК все время ужесточила антироссийские санкции.

Однако европейские государства на протяжении нескольких месяцев не смогли убедить Африку, Азию и Южную Америку в том, что против России необходимо вводить санкции. В итоге, считавшиеся в Европе нищие регионы, оказались в самом выгодном положении, как и сама Россия.

Более того, Еврокомиссия фактически подтвердила то, что расписывается в своей несостоятельности, когда к 19 сентябрю 2022 года ситуация усложнилась, а еще через неделю произошли утечки на «Северном потоке». С одной стороны, в условиях санкций его никто не собирался запускать, с другой — трубопровод был запасным планом ЕС «на всякий случай».

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Запад несет ответственность за продовольственный кризис в мире. На полях Восточного экономического форума (ВЭФ) Путин еще раз подчеркнул, что Запад обманул нуждающиеся страны с вывозом зерна из Украины, так как до них продовольствие так и не доехало.