Президент Турции выразил соболезнования Путину из-за стрельбы в ижевской школе

Реджеп Тайип Эрдоган выразил соболезнования президенту России Владимиру Путину из-за стрельбы в ижевской школе.

29 сентября пресс-служба Кремля сообщают, что сегодня состоялся содержательный разговор между президентом России и Турции. В телефоном разговоре президент Турции Реджеп Эрдоган выразил президенту России Владимиру Путину соболезнования в связи с трагическими последствиями теракта в школе Ижевска.

В ходе беседы лидеры двух стран обсудили вопросы развития двустороннего сотрудничества, а также была затронута тема ситуации вокруг Украины - говорится в сообщении на сайте Кремля.