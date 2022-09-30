Трамп заявил о желании стать посредником между РФ и Украиной на переговорах

Экс-президент США Дональд Трамп утверждает, что он готов выступить посредником на новых переговорах между Россией и Украиной.

30 сентября стало известно, что бывший американский президент Дональд Трамп опубликовал новое сообщение в своей социальной сети Truth Social, где публично заявил о желании выступить посредником на переговорах между делегатами от Киева и Москвы в случае возобновления переговорного процесса по украинскому вопросу.

При этом Трамп выразил уверенность, что российско-украинский конфликт должен завершиться только путём переговоров при прямом участии экс-президента Соединённых Штатов.