Трамп заявил о желании стать посредником между РФ и Украиной на переговорах
Экс-президент США Дональд Трамп утверждает, что он готов выступить посредником на новых переговорах между Россией и Украиной.
30 сентября стало известно, что бывший американский президент Дональд Трамп опубликовал новое сообщение в своей социальной сети Truth Social, где публично заявил о желании выступить посредником на переговорах между делегатами от Киева и Москвы в случае возобновления переговорного процесса по украинскому вопросу.
При этом Трамп выразил уверенность, что российско-украинский конфликт должен завершиться только путём переговоров при прямом участии экс-президента Соединённых Штатов.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
МИД Польши: НАТО вступит в войну с РФ из-за применения ядерного оружия
В Кремле подпишут договор о вхождении в состав России новых территорий
CNN: в городах Чехии начались крупные митинги за сотрудничество с Россией
Телескоп Уэбба обнаружил скопление звезд, которые могли быть первыми во Вселенной
Глава МВД Финляндии потеряла сознание в ходе брифинга по «Северным потокам»