Финляндия закрыла границу для туристов из России

Пресс-служба финского правительства сообщило о закрытии государственной границы для российских туристов.

В ночь на 30 сентября правительство Финляндии опубликовало пресс-релиз, сообщив, что с полуночи сегодняшнего дня Хельсинки вводят ограничение на приезд россиян в финское государство до момента публикации обратного распоряжения. При этом утверждается, что запрет на въезд россиян в Финляндию основывается на Шенгенском кодексе Евросоюза о границах стран-участник объединения.

Примечательно, что в пресс-службе финского правительства подчёркивается, что основанием для запрета на въезд для граждан России является расценивание Москвы Европой как внешней угрозы.