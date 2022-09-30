Пушилин: союзные войска продвинулись вперёд на Угледарском направлении

Лидер ДНР Денис Пушилин сообщил об успехах союзных сил на участке спецоперации возле Угледара.

30 сентября глава Донецкой Народной республики Денис Пушилин опубликовал новое сообщение в своём Telegram-канале, где заявил, что союзные силы армий России и ДНР испытывают сложности на Угледарском направлении, однако продолжают добиваться там успеха, сумев продвинуться по направлению к населённому пункту Пески.

По словам Пушилина, при наступательной операции по направлению к Пескам особенно отличились бойцы одиннадцатого полка Донецкой Народной республики.