Союзные войска продвинулись вперёд на Угледарском направлении фронта

Глава ДНР Денис Пушилин рассказал об успехах союзных войск на Угледарском направлении фронта.

30 сентября глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в своём пресс-релизе заявил о том, что служащие союзных войск при огневой поддержке Вооружённых сил Российской Федерации значительно продвинулись вперёд на Угледарском направлении фронта, невзирая на некоторые трудности.

Пушилин отметил особые успехи в освобождении района посёлка Пески, где 11-й гвардейский мотострелковый полк показывает хорошие результаты в ходе боевых действий против формирований Вооружённых сил Украины.

Опубликовано: Диана Мудреченко

 

 













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