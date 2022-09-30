Представлен портрет короля Карла III для будущих монет Великобритании
Монеты номиналом 5 фунтов стерлингов и 50 пенсов поступят в обращение в ближайшие несколько месяцев, вероятнее всего в декабре.
Портрет короля Карла III для будущих монет с его изображением был представлен в пятницу, 30 сентября, Королевским монетным двором, ответственным за чеканку британских монет.
Этот портрет появится на двух монетах в рамках специальной серии, посвященной жизни королевы Елизаветы II.
Они поступят в обращение «в ближайшие месяцы», вероятно, примерно в декабре, говорится в пресс-релизе Королевского монетного двора.
Опубликовано: Тарас Медведев
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