Представлен портрет короля Карла III для будущих монет Великобритании

Монеты номиналом 5 фунтов стерлингов и 50 пенсов поступят в обращение в ближайшие несколько месяцев, вероятнее всего в декабре.

Портрет короля Карла III для будущих монет с его изображением был представлен в пятницу, 30 сентября, Королевским монетным двором, ответственным за чеканку британских монет.

Этот портрет появится на двух монетах в рамках специальной серии, посвященной жизни королевы Елизаветы II.

Они поступят в обращение «в ближайшие месяцы», вероятно, примерно в декабре, говорится в пресс-релизе Королевского монетного двора.