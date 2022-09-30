Пушилин подтвердил прозрачность границы между РФ и ДНР

После вхождения ДНР в состав России граница между федерацией и республикой фактически исчезнет, заявил глава ДНР Денис Пушилин.

«Граница в привычном для нас режиме исчезнет, останутся, наверное, какие-то проверочные мероприятия, но связаны они будут в большей степени с перевозкой запрещенных предметов, в первую очередь оружия. В остальном границ практически не будет», — сообщил Пушилин.

Напомним, что днем 30 сентября в Большом Кремлевском дворце пройдёт церемония заключения договоров о присоединении к РФ новых регионов.

Ожидается, что в ней примут участие главы ДНР и ЛНР, а также главы Запорожской и Херсонской ВГА.