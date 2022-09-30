Эрдоган не сомневался, что Путин примет указ о присоединении подконтрольных территорий Украины

Президент Турции заявил, что у него не было сомнений в том, что Путин, если «что-то задумал», то значит «так и сделает».

В комментарии для CNN Türk Эрдоган рассказал, как отнесся к объявлению о результатах референдумов в Херсонской и Запорожской областях.

Турецкий лидер отметил, что его «беспокоит» подобный ход событий.

«Мне бы хотелось, чтобы этого референдума не было и мы могли бы все это решить дипломатическим путем или могли бы решить они. Но, к сожалению, этого не произошло», — заявил Эрдоган.

Эрдоган также подтвердил обращение к нему со стороны украинского президента Зеленского с просьбой о помощи в организации диалога с Кремлем в попытке переубедить РФ ы присоединении подконтрольных ВС России территорий Украины.

«Однако это может произойти, потому что господин Путин, которого я знаю, если он что-то задумал, он так и сделает, и такая ситуация есть», — убежден Эрдоган.