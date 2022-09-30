В Турции прошли протесты из-за отказа банков работать с системой «Мир»

После отказа турецких банков работать с платежной системой «Мир» несколько десятков граждан страны вышли на митинг.

Митинг прошел в турецкой Анталье, сообщает местные СМИ. Его организацией занималась партия «Родина».

Ее представители заявили, что отказ от использования российской платежной системы может причинить вред туристической отрасли страны.

Как заявил генсек партии Догу Перинчек, отказ турецких банков от работы с ПС «Мир» заложит бомбу под туризм и экономическую ситуацию в Турции.

Тризм и торговля уже оценили последствия в 80 процентов падения выручки в основных туристических регионах.

По сообщениям СМИ президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган с учетом необходимости следовать санкционной политике США в отношении российских финансовых структур и их турецких партнеров, поручил создать альтернативную платежную систему.