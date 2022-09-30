Четверть предприятий Германии могут остановиться из-за аварийной ситуации с газом
Согласно опросу, почти четверть всех компаний металлургической и электротехнической промышленности ФРГ были бы вынуждены остановить производство в случае аварийной ситуации с газом.
Согласно опросу, проведенному ассоциациями работодателей Nordmetall и AGV Nord, предоставленному Немецкому агентству печати, 26 процентов работодателей готовы даже сократить штат.
Значительное увеличение затрат коснется 56 % компаний, а серьезные проблемы с доставкой — 48 %. В 13 процентах компаний существует риск повреждения производственных объектов в случае газовой аварии, т.е. объявления уровня чрезвычайной ситуации. 18% компаний оказались в ситуации, угрожающей их существованию.
Согласно информации, в опросе приняли участие 169 компаний с 62 000 сотрудников. Ассоциации работодателей представляют в общей сложности 680 компаний с общим числом сотрудников 170 000 в Гамбурге, Бремене, Шлезвиг-Гольштейне, Мекленбурге-Передней Померании и на северо-западе Нижней Саксонии.
Более 80 процентов опрошенных компаний нуждаются в природном газе, в первую очередь, для отопления, а 39 процентов также для производства технологического тепла, необходимого для выработки их продукции.
Производители металлов и литейные заводы говорят, что почти 90 процентов их производства зависят от газа. В авиастроении и кораблестроении это каждая вторая компания.
Опубликовано: Тарас Медведев
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