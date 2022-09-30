Путин подписал указ о признании независимости Херсона и Запорожья

Россия официально признала независимость Херсонской и Запорожской областей.

Президент Российский Федерации Владимир Путин подписал указ о признании независимости Херсонский и Запорожской областей.

Также сегодня, 30 сентября 2021 года, в Кремле состоится процедура присоединения регионов к России.

Согласно анонсу, который сделал глава пресс-службы Кремля Дмитрий Песков, церемония начнется в 15:00 по местному времени.

Ранее главы ДНР, ЛНР,а также пророссийских администраций Херсона и Запорожья подали прошения о вхождении в состав России.