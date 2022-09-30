В учебном-центре в Кабуле прогремел взрыв, есть раненые

Взрыв произошел в пятницу, 30 сентября, утром в учебном центре к западу от Кабула, и несколько жертв вызывают сожаление, сообщил представитель полиции, не уточнив подробностей.

Взрыв произошел в образовательном центре «Каадж» в районе Дашт-э-Барчи на западе столицы.

«Есть раненые», — рассказал Халид Задран в сообщении журналистам, добавив, что подробности будут сообщены позже.

Опубликовано: Тарас Медведев

 

 













{[{ article.headline1 }]}

{[{ article.mainImage.comment }]}

{[{ article.headline2 }]}

Опубликовано: {[{ article.author }]}

Вам может быть интересно:


 

 