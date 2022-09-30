В учебном-центре в Кабуле прогремел взрыв, есть раненые
Взрыв произошел в пятницу, 30 сентября, утром в учебном центре к западу от Кабула, и несколько жертв вызывают сожаление, сообщил представитель полиции, не уточнив подробностей.
Взрыв произошел в образовательном центре «Каадж» в районе Дашт-э-Барчи на западе столицы.
«Есть раненые», — рассказал Халид Задран в сообщении журналистам, добавив, что подробности будут сообщены позже.
Опубликовано: Тарас Медведев
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