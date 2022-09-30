Песков рассказал о возможном разговоре Путина и Лукашенко о признании Абхазии

По словам пресс-секретаря Кремля, лидеры Беларуси и России не обсуждали в Сочи вопрос независимости Абхазии.

«Эти темы не были обсуждены», — подчеркнул Песков.

Также не шла речь о признании Минском независимости Крыма, отметил спикер.

«Это абсолютно внутреннее дело, суверенное право Беларуси, и мы ожидаем, что наши белорусские товарищи самостоятельно, и для них своевременно, примут соответствующее решение», — сказал Песков.

Ранее сообщалось о визите президента Беларуси Александра Лукашенко в Абхазию и его встрече с лидером республики Асланом Бжания. Эта встреча породила слухи о разговоре Путина и Лукашенко о независимости Абхазии.

Накануне встречи по заявлению самого Лукашенко он на самом деле обсуждал вопросы встречи с абхазским лидером с президентом России.