Почему Леонардо ДиКаприо никогда не полюбит женщину старше 25 лет

Пожилой мужчина, гораздо более молодая женщина: Леонардо Ди Каприо доводит стереотип до крайности.

У него еще не было отношений с женщиной старше 25 лет. Объяснение консультанта по семейным парам для DPA удивительно и иллюстрирует большую разницу между влюбленными мужчинами и женщинами.

Для феминисток модель отношений голливудской звезды может быть тревожным сигналом. Здесь мужчина постоянно имеет партнерские отношения только с женщинами вдвое моложе его.

Видимо, он не ладит с женщинами, которые находятся с ним на равных, говорят эксперты и поясняют это возможными проблемами в психологии отношений для знаменитого артиста.

Леонардо ДиКаприо ищет подруг, находящихся на пике своей фертильности — он просто следует своей биологической программе, утверждают эксперты.