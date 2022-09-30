Почему Леонардо ДиКаприо никогда не полюбит женщину старше 25 лет
Пожилой мужчина, гораздо более молодая женщина: Леонардо Ди Каприо доводит стереотип до крайности.
У него еще не было отношений с женщиной старше 25 лет. Объяснение консультанта по семейным парам для DPA удивительно и иллюстрирует большую разницу между влюбленными мужчинами и женщинами.
Для феминисток модель отношений голливудской звезды может быть тревожным сигналом. Здесь мужчина постоянно имеет партнерские отношения только с женщинами вдвое моложе его.
Видимо, он не ладит с женщинами, которые находятся с ним на равных, говорят эксперты и поясняют это возможными проблемами в психологии отношений для знаменитого артиста.
Леонардо ДиКаприо ищет подруг, находящихся на пике своей фертильности — он просто следует своей биологической программе, утверждают эксперты.
Опубликовано: Тарас Медведев
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