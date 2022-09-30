В Женеве пройду переговоры глав МИД Армении и Азербайджана

В Швейцарском городе Женева 2 октября пройдут переговоры министров иностранных дел Армении и Азербайджана.

Министры иностранных дел Армении и Азербайджана Арарат Мирзоян и Джейхун Байрамов проведут переговоры 2 октября в Женеве. Об этом сообщает РИА Новости с ссылкой на пресс-секретаря армянского МИД Ваана Унаняна.

"Министры иностранных дел Армении и Азербайджана встретятся 2 октября в Женеве", заявил чиновник.

Ранее, 20 сентября, в Нью-Йорке прошла трёхсторонняя встреча госсекретаря США Энтони Блинкена и министров иностранных дел Армении и Азербайджана Мирзояна и Байрамова.

Предстоящая встреча пройдет на фоне очередного обострения Армяно-азербайджанских отношений в Карабахском регионе. Новое обострение на этой территории началось ночью 13 сентября.

Армения заявила, что Азербайджан вновь занимается эскалацией конфликта и обратилось за помощью к России.

В свою очередь Баку заявила, что обстрел армянской территории спровоцирован провокациями против ВС Азербайджана.