В Женеве пройду переговоры глав МИД Армении и Азербайджана
В Швейцарском городе Женева 2 октября пройдут переговоры министров иностранных дел Армении и Азербайджана.
Министры иностранных дел Армении и Азербайджана Арарат Мирзоян и Джейхун Байрамов проведут переговоры 2 октября в Женеве. Об этом сообщает РИА Новости с ссылкой на пресс-секретаря армянского МИД Ваана Унаняна.
"Министры иностранных дел Армении и Азербайджана встретятся 2 октября в Женеве", заявил чиновник.
Ранее, 20 сентября, в Нью-Йорке прошла трёхсторонняя встреча госсекретаря США Энтони Блинкена и министров иностранных дел Армении и Азербайджана Мирзояна и Байрамова.
Предстоящая встреча пройдет на фоне очередного обострения Армяно-азербайджанских отношений в Карабахском регионе. Новое обострение на этой территории началось ночью 13 сентября.
Армения заявила, что Азербайджан вновь занимается эскалацией конфликта и обратилось за помощью к России.
В свою очередь Баку заявила, что обстрел армянской территории спровоцирован провокациями против ВС Азербайджана.
Опубликовано: Марчик Артём
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