Временной столицей Запорожской области станет Мелитополь
ВГА Запорожской области объявило о том, что временной столицей региона станет Мелитополь.
Как сообщил представитель ВГА Запорожья Рогов, принято решение о переносе столицы области в Мелитополь.
«Ключевое слово "временно", потому как столицей области после освобождения снова будет ее областной центр — Запорожье», — цитирует слова представителя властей РИА Новости.
Опубликовано: Тарас Медведев
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Временной столицей Запорожской области станет Мелитополь
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