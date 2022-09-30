Временной столицей Запорожской области станет Мелитополь

ВГА Запорожской области объявило о том, что временной столицей региона станет Мелитополь.

Как сообщил представитель ВГА Запорожья Рогов, принято решение о переносе столицы области в Мелитополь.

«Ключевое слово "временно", потому как столицей области после освобождения снова будет ее областной центр — Запорожье», — цитирует слова представителя властей РИА Новости.