Временной столицей Запорожской области станет Мелитополь

ВГА Запорожской области объявило о том, что временной столицей региона станет Мелитополь.

Как сообщил представитель ВГА Запорожья Рогов, принято решение о переносе столицы области в Мелитополь.

«Ключевое слово "временно", потому как столицей области после освобождения снова будет ее областной центр — Запорожье», — цитирует слова представителя властей РИА Новости.

Опубликовано: Тарас Медведев

 

 













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