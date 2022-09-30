Экономика Китая снижает показатели роста из-за ограничений по коронавирусу

Экономика КНР страдает от блокировок и других ограничений в борьбе с пандемией, заявляют власти республики.

В то время как официальный экономический барометр показал в пятницу лишь небольшую тенденцию к росту, независимый опережающий индикатор в производственном секторе неожиданно резко упал. Настроения в сфере услуг также ухудшились больше, чем ожидалось.

«Давление в сторону понижения усилилось», - сказал главный экономист Ван Чжэ в интервью деловому журналу «Caixin».

Слабость второй по величине экономики мира может стать плохой новостью в преддверии пятилетнего съезда Коммунистической партии, который начнется 16 октября в Пекине.

Во втором квартале рост экономики КНР упал до 0,4%. Эксперты ожидают, что поставленная правительством цель роста в 5,5% в этом году не будет достигнута. Всемирный банк значительно снизил свой прогноз для Китая на этой неделе до 2,8 процента.

С другой стороны, статистическое управление КНР сообщило, что индекс менеджеров по закупкам (PMI) в обрабатывающей промышленности вырос до 50,1 в сентябре с 49,4 в предыдущем месяце.

Официальный индекс в первую очередь измеряет настроения в крупных и государственных компаниях, которые получают сильную помощь, призванную стимулировать экономику.

С другой стороны, индекс известного журнала «Caixin», в который входит больше частных и средних компаний, неожиданно резко упал с 49,5 до 48,1 пункта. Это было второе ежемесячное снижение подряд. Значение ниже 50-пунктовой отметки указывает на спад в отрасли, в то время как выше ожидается расширение.

По данным статслужбы, официальный индекс в сфере услуг, в которую также входит пострадавший строительный сектор, упал до 50,6 пункта с 52,6 в августе, что также больше, чем прогнозировалось.