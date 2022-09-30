Финская граница окончательно перекрыта для российских туристов

Представитель погранохраны Финляндии заявил о окончательном закрытии границы для российских туристов.

С полуночи пятницы, 30 сентября, государственная граница Финляндии была окончательно закрыта для российских туристов. Такое решение было принято правительством страны. Об этом сообщил представитель погранохраны Финляндии Мира Алопаеус, передает РИА Новости.

"Граница для российских туристов и транзита через Финляндию закрыта с полуночи решением Государственного совета (правительства)", - отметила Алопаеус.

В своём утреннем заявлении Алопаеус также заявила, что на данный момент на КПП "Иматра" нет ни одной машины, около 10 машин - на "Нуйямаа" и очередь около 400 метров на КПП "Ваалимаа".

Как сообщается, в последние часы четверга движение на границе с Россией было спокойным, ажиотажа не наблюдалось. Многих российских туристов новость о закрытии границы настала прямо по пути к месту отдыха.

Несмотря на закрытие границы для туристических целей, россияне смогут попасть в Финляндию по некоторым другим основаниям. Въезд будет разрешён лицам, чьи родственники проживают в Северной республике. Также границу смогут пересечь граждане, работающие в Финляндии.

Всего на данный момент предусмотрено 10 пунктов, по которым разрешён въезд в страну.

Ранее, ночью 30 сентября, стало известно, что власти Финляндии приняли решение закрыть границу с Россией из соображений уменьшения потока российских туристов в стране.