Канада вслед за США призвала своих граждан немедленно покинуть Россию
Правительство Канады призвало своих граждан не ездить в Москву, а тем, кто уже находится в России, посоветовало уехать как можно скорее, сообщает Reuters.
Это заявление связано с эскалацией дипломатического конфликта между Кремлем и странами Запада и войной на Украине. С аналогичным заявлением ранее выступило посольство США в Москве.
Министерство иностранных дел Канады призвало сограждан воздержаться от любых поездок в РФ, а тех, кто уже находится на ее территории, немедленно покинуть страну.
"Избегайте любых поездок в Россию. Если вы уже находитесь в России, вам следует покинуть Россию, пока еще доступны пути сообщения", - заявило Министерство иностранных дел Канады.
Канадцев, намеревающихся все-таки остаться в России, просят "вести себя сдержанно".
Ранее посольство США в Москве распространило аналогичное обращение к своим гражданам. Был призыв как можно скорее покинуть Россию. Их также предостерегли от опасностей двойного гражданства и протеста.
"Россия может отказать в признании двойного американского гражданства , а также отказать таким лицам в доступе к консульской помощи США, воспрепятствовать их выезду из России и распорядиться об их мобилизаци", — говорится в заявлении дипмиссии от 27 сентября.
В пресс-релизе подчеркивается, что в настоящее время выехать из России уже сложно, и находящиеся в стране американские граждане должны организовать свой выезд "как можно скорее".
Опубликовано: Николай Скира
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