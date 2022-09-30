The Guardian: только за сентябрь цены на продукты в Великобритании выросли на 10%

Издание The Guardian сообщает, что только за сентябрь цены на продукты в Великобритании выросли на рекордные 10,6%. Повышение стоимости продовольствия провоцирует продолжающийся конфликт в Украине.

Инфляция в Великобритании в сентябре составила 5,7% (в августе 5,1%), что является самым высоким месячным показателем как минимум с 2005 года. При этом продовольственная инфляция в стране составила 9,3% — ее повышение провоцирует продолжающийся украинский конфликт, который приводит к росту цен на корма для животных, удобрения и растительное масло.

Кроме того, свежие продукты питания в Великобритании выросли на рекордные 12,1% — это больше, чем за весь прошлый год. Такой прирост стал самым высоким в этой категории товаров за всю историю наблюдений. На некоторые продукты питания (например, консервированные помидоры, макароны) инфляция составила 8,6%.

Инфляция на непродовольственные товары выросла с 2,9% в прошлом месяце до 3,3% в сентябре. В первую очередь, это связано с увеличением затрат на транспортные расходы, так как себестоимость производства непродовольственных товаров в большинстве своем не увеличилась.

Согласно опросу аналитической компании NielsenIQ, 57% британцев считают, что в ближайшие три месяца подорожание уровня жизни окажет на на них «умеренное или серьезное влияние». Остальные респонденты считают, что справиться с текущей ситуацией.