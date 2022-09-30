Politico: Китай и Индия могут отговорить Россию от использования ядерного оружия

Политический обозреватель Politico сообщает, что США находятся в надежде того, что в ситуацию с возможным использованием ядерного оружия вмешаются Китай и Индия.

Американские дипломаты оказывают давление на друзей России, чтобы заставить российское руководство и президента Владимира Путина не идти по пути применения ядерного оружия. США надеятся, что именно через Китай и Индию отправят России недвусмысленный сигнал: применение ядерного оружия вызовет разрушительный экономический и дипломатический ответ даже со стороны друзей России.

Кроме оказания давления на Китай и Индию, администрация президента США Джо Байдена пытается заставить ООН принять срочные меры против России. Одним из эффективных рычагов давления могла бы стать резолюция с осуждением намерения России присоединить значительную часть востока Украины и сделать ее своей территорией. В качестве примера резолюции США планируют использовать документ, принятый в 1950 году с осуждением военных действий в Кореи.

В США считают, что самый эффективный путь заставить Россию уйти с пути возможного применении ядерного оружия — опереться на председателя КНР Си Цзиньпина и премьер-министра Индии Нарендру Моди. Однако Китай публично не критиковал действия России и продолжает с ней сотрудничество. Другими словами, Китая давление на Россию может оказаться попросту невыгодным.

При этом Белый дом официально отказывается комментировать какие-либо усилия, которые направлены на то, чтобы побудить Китай и Индию оказать влияние на Россию. Тем временем политические силы США активизировались, консолидировались и очевидно работают в этом направлении.