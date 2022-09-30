Подлежащим мобилизации гражданам повестку могут выдать прямо на рабочем месте

На государственном интернет-портале появилась новая информация о практике выдачи повесток. Теперь мобилизованный может получить её прямо на рабочем месте.

Повестка лицам, подлежащим частичной мобилизации, может быть выдана на рабочем месте. Об этом в пятницу появилась информация на запущенном правительством России портале "Объясняем.рф".

В источнике говорится: "Да, Повестка может быть направлена в военно-учётный стол или отдел кадров предприятия для последующего вручения в руки сотруднику, подлежащему призыву по мобилизации. При этом повестка вручается мобилизуемому лично в руки под подпись".

В Российской Федерации с 21 сентября указом президента была объявлена частичная военная мобилизация. Министр Вооруженных сил РФ Сергей Шойгу заявил, что подобные меры необходимы для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров.

В подписанном указе определено - в ходе мобилизации будут призваны около 300 тысяч резервистов. Указом также было определены категории лиц, подлежавшие мобилизации.

В первую очередь призываются на военную службу по мобилизации граждане Российской Федерации, находящиеся в запасе Вооруженных Сил РФ.

Это те, кто имеет военно-учетную специальность. Приоритет отдается тем, кто имеет боевой опыт, приобретенный в ходе участия в боевых действиях.