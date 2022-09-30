Американские ученые изобрели чип от обжорства
Имплант способен в реальном времени обнаруживать и блокировать сигналы мозга, направленные на излишнее набивание желудка.
Людей, которые склонны к перееданию, будут чипировать. Американские нейрохирурги создали и впервые вживили в человеческий мозг имплант, который способен в реальном времени обнаруживать и блокировать сигналы мозга, направленные на излишнее набивание желудка.
Ученые провели эксперимент с участием двух женщин с тяжёлой формой ожирения и компульсивным (неконтролируемым) перееданием.
Специалисты наблюдали за мозговой деятельностью испытуемых, чтобы выявить, какие сигналы становятся «спусковым крючком» для обжорства, и потом установили чипы.
Следующие полгода наблюдений показали: техника работает и не вредит человеку. У пациенток эпизодов переедания стало меньше, обе в среднем похудели на 5 килограммов без диеты и перемены образа жизни.
Теперь предстоит провести клинические испытания, и ученые рассчитывают, что чипирование может стать вполне безопасным способом борьбы с самыми тяжёлыми формами ожирения.
Опубликовано: Светлана Гаврусева
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