Турция подала иск на немецкого политика, после его оскорблений в адрес Эрдогана
Вице-президенту Свободной демократической партии (СвДП) Германии Вольфгангу Кубицки грозит уголовное преследование за его недавние заявления о президенте Турции Реджепе Тайипе Эрдогане.
Во время предвыборной кампании в Хильдесхайме политик СвДП назвал Эрдогана «маленькой помойной крысой» и резко раскритиковал в этом контексте его политику в отношении беженцев.
Турция гневно отреагировала на словесную атаку, подключив посла Германии в Турции. Теперь президент Турции, по-видимому, также лично подает в суд.
В письме от 29 сентября кельнский адвокат Мустафа Каплан подготовил иск о возбуждении уголовного дела против Кубицки от имени Эрдогана за оскорбление и клевету.
Каплан сообщает в документе на восьми страницах, что термин «помойная крыса» следует понимать, как означающий, что Эрдоган - это человек, «которого считают морально униженным и отвратительным».
Дело усугубляет то обстоятельство, что Эрдогану было трудно воспринять указанное выражение «в том числе и по религиозным причинам».
МИД Германии отказался от комментариев по этому скандалу, который способен ухудшить турецко-германские отношения.
Опубликовано: Тарас Медведев
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