Коллега Нагиева рассказала, что артист взял отпуск на целый год

Коллега Дмитрия Нагиева в интервью Prozvezd.info поведала о том, чем занят шоумен после ухода с проекта "Голос".

Коллега популярного актёра и ведущего телевидения Дмитрия Нагиева, беседуя с Prozvezd.info поведала о том, чем занят звезда экрана после того, как покинул вокальный проект Первого телеканала "Голос".

Сотрудница известного шоумена сообщила: "Дима взял академический отпуск сразу на год! Из эфира пока ушел. Он сам захотел взять паузу на раздумья".

Также знакомая Нагиева подчеркнула, что артист не покидал родное государство, а и занят "своими проектами".

Ранее Дмитрий выступил ведущим нового сезона "Клуба весёлых и находчивых". Нагиев вёл 1-ую игру, вышедшую в эфир 24 сентября.

Отметим, что данный выпуск был записан задолго до того, как его увидели зрители, а значит ещё до ухода знаменитости в творческий отпуск.