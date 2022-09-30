Трое полицейских ранены в ходе беспорядков на западе Франции

Во французском Ренне прошла демонстрация крайне левых в ходе которой протестующие соорудили баррикады и устроили потасовку с полицией.

Крайне левая группа устроила акцию протеста в центре Ренна в четверг, кульминацией которой стали ожесточенные столкновения с полицией и несколько пожаров в центре города.

По сообщению Ouest-France, столкновения начались на улице Сент-Этьена около 22:30 по местному времени в четверг. Около пятидесяти активистов, одетых в черное, направились на центральную площадь города, где расположено много увеселительных заведений.

С использованием уличной мебели, мусорных баков, стульев и столов, украденных у рестораторов радикалы, соорудили баррикады, которые затем подожгли.

Прибывшая на место полиция затем попыталась разогнать толпу, применив слезоточивый газ и спецсредства.

По данным France Bleu, в ходе операции по поддержанию порядка были арестованы четыре человека и трое полицейских получили легкие ранения.