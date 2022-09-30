Патрушев: «Главной жертвой западных санкций стал Евросоюз»

Секретарь Совбеза Патрушев назвал страны Европы главными жертвами западных санкций.

Главными жертвами западных санкций стали страны Евросоюза. Об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев, передает ТАСС.

Секретарь считает, что политика, которую проводит США и Великобритания, обеспечивая свои стратегические интересы, негативно сказывается не только на развевающихся странах, но и на их партнёрах по военному блоку.

"Главными жертвами санкционной войны стали государства Евросоюза. Простые европейцы страдают от инфляции на товары первой необходимости, резкого роста цен на энергоресурсы и социально-экономических проблем, что уже приводит к массовому недовольству". сказал Патрушев на совещании глав спецслужб стран СНГ, проходящее в Москве.

В ходе своего выступления Патрушев подчеркнул, что США пытались возродить фашизм в Европе со времен окончания Второй мировой войны.

На 18-й встречи руководителей и разведструктур стран СНГ, секретарем также был затронут инцидент, произошедший на трубопроводах "Северный поток" и "Северный поток-2". Политик считает именно США главным выгодополучателем от взрывов на трубопроводах.