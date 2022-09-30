Уникальный зеленый щенок появился на свет в штате Алабама

Необыный случай произошел с собакой породы французский бульдог. Один из рожденных щенков оказался с зеленым оттенком.

Роды произошли естественным путем. Первая реакция хозяина была такая: он решил, что щенок просто в чем-то вымазался.

Но когда его отмыли, зеленый оттенок шерсти сохранился.

Такой феномен встречается в природе крайне редко. Щенки со светлым окрасом могут приобретать зеленоватый оттенок при рождении, когда в животе матери соприкасаются с зеленым желчным пигментом биливердином.

После рождения цвет шерсти какое то время остается необычным, но потом выцветает, и щенок снова ничем не выделяется из особей своей породы.