Орлова назвала страну, в которой собирается рожать
Не так давно стало известно, что 44-летняя певица и ведущая Ольга Орлова станет мамой во второй раз. Знаменитость рассказала, что рожать собирается в России.
Звезда экрана Ольга Орлова беременела много раз, но дело заканчивалось выкидышами. К счастью, в этот раз всё по-другому.
Долгожданное пополнение в семье ожидается уже через несколько месяцев.
Ведущая телевидения намерена рожать в родном государстве. Об этом знаменитость поведала в соцсетях.
Самое интересное, что артистка ждет двойню.
Ольга сообщила: "Рожать планирую в России, другие варианты не рассматриваю даже".
Совсем недавно исполнительница объявила о том, что беременна, уехав на отдых в Турцию в компании своего супруга.
Отъезд экс-солистки группы "Блестящие" совпал с объявлением в России частичной мобилизации. Этот факт стал для части поклонников Орловой причиной подозрения, что уехала певица не просто в отпуск.
Далее появились предположения, что звезда сцены и экрана будет жить за границей, где и появиться на свет её двойня.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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