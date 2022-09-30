Фонд «Общественное мнение»: уровень тревожности россиян вырос почти вдвое

Исследование, проведенное фондом общественного мнения показало, что уровень тревожности среди граждан России остается очень высоким.

Исследования "Фонда общественно мнения", проведенные 25 сентября показало, что уровень тревожности среди россиян остается очень высоким. Только 25% жителей страны чувствуют себя спокойно. Остальные россияне постоянно испытывают тревогу за свое будущее на фоне происходящих событий.

Примечательно, что в ходе аналогичного исследования, проведенного 18 сентября, тревогу испытывали только 35% респондентов. 57% россиян чувствовали себя спокойно, остальные - затруднились ответить.