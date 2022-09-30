В Бирме повстанцы обстреляли самолет внутренних линий, ранен пассажир

В Бирме пассажир внутреннего рейса получил ранения лица, когда повстанцы открыли огонь по приземлившемуся самолету, сообщили власти страны.

Пуля прошла через фюзеляж самолета авиакомпании Myanmar National Airlines, когда он снижался в Лойкау, столице восточного штата Кая.

«Самолет из столицы Нейпьидо подвергся обстрелу на высоте около 1000 метров примерно в шести километрах к северу от аэропорта Лойко в пятницу утром», говорится в сообщении властей Бирмы.

В заявлении обвинили в обстреле боевиков ополчения, выступающих против правящего режима, и Кареннской национальной прогрессивной партии (КНПП), повстанческой группировки.

«Находившийся на борту пассажир получил огнестрельное ранение правой щеки», — говорится в сообщении.

Пострадавший госпитализирован, а силы безопасности проводят операции по обеспечению безопасности в районе, где произошло нападение.