В Бирме повстанцы обстреляли самолет внутренних линий, ранен пассажир
В Бирме пассажир внутреннего рейса получил ранения лица, когда повстанцы открыли огонь по приземлившемуся самолету, сообщили власти страны.
Пуля прошла через фюзеляж самолета авиакомпании Myanmar National Airlines, когда он снижался в Лойкау, столице восточного штата Кая.
«Самолет из столицы Нейпьидо подвергся обстрелу на высоте около 1000 метров примерно в шести километрах к северу от аэропорта Лойко в пятницу утром», говорится в сообщении властей Бирмы.
В заявлении обвинили в обстреле боевиков ополчения, выступающих против правящего режима, и Кареннской национальной прогрессивной партии (КНПП), повстанческой группировки.
«Находившийся на борту пассажир получил огнестрельное ранение правой щеки», — говорится в сообщении.
Пострадавший госпитализирован, а силы безопасности проводят операции по обеспечению безопасности в районе, где произошло нападение.
Опубликовано: Тарас Медведев
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