Россияне ждут послания президента Путина, которое поднимет рейтинг властей

Редактор издания «Федерал Пресс» Андрей Гусий считает, что некоторое снижение рейтинга президента России может быть нивелировано после его послания к россиянам.

Эксперты отмечают, что недовольство властями по данным соцопросов выросло на девять процентов. При этом рейтинг президента Путина снизился лишь на пять процентов и сравнялся с показателями на 5 марта.

«Окончательную точку в настроениях должно поставить послание президента», - считает Андрей Гусий.