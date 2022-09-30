Россияне ждут послания президента Путина, которое поднимет рейтинг властей
Редактор издания «Федерал Пресс» Андрей Гусий считает, что некоторое снижение рейтинга президента России может быть нивелировано после его послания к россиянам.
Эксперты отмечают, что недовольство властями по данным соцопросов выросло на девять процентов. При этом рейтинг президента Путина снизился лишь на пять процентов и сравнялся с показателями на 5 марта.
«Окончательную точку в настроениях должно поставить послание президента», - считает Андрей Гусий.
Опубликовано: Тарас Медведев
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